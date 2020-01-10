國民黨總統候選人韓國瑜今晚在高雄舉辦選前之夜，傳出神秘嘉賓包括陳樹菊、韓冰及前總統馬英九妻子周美青，對此，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋表示，唯一可以確定沒有邀請周美青，這件事情是誤傳，至於神秘嘉賓細節不清楚，請大家拭目以待。

針對韓國瑜選前之夜神秘嘉賓，王淺秋說，主辦單位希望創造驚喜，連她都不清楚神秘嘉賓名單，但可以確定沒有邀請周美青，畢竟周美青有自己的規劃跟行程，不會隨便涉入政治，即便連前總統馬英九都不見得叫得動，尊重夫人的規劃跟決定。

今傳出有挺蔡臉書粉絲團倒戈挺韓，王淺秋表示，先前也傳出有挺韓社團改挺蔡，這是民主的表現，互相尊重彼此意見表達，重點是要看清楚用意，不希望惡意操作，假冒粉絲行為才是嚴正譴責，真實的民意表達都歡迎。

對於王立強假共諜案是否影響選情，王淺秋認為，不論哪邊說法，事實證明王立強是詐騙犯，整件事情最重要的是真相，不希望變成選舉的任何變數，也不應該對台灣選舉產生影響，期望明天民眾用選票展現民主素養的價值，決定台灣的未來。

(中時 )