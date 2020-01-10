選戰前一天，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲上午到三重為第三選區李旻蔚站台，對於民眾黨選前之夜不邀郭台銘站台，郭台銘幕僚批說「民眾黨這邊是嫌票多？」，柯文哲回應「有這種幕僚還需要敵人嗎？」。

柯文哲表示，政治常常是皇帝不急太監急，坐轎的都沒意見扛轎的很急，有時候自己的利益糾葛在裡面打轉，關心則亂，我的態度就是政治平常心，隨緣。

柯文哲回應，郭老闆要檢討一下，有這種幕僚還需要敵人嗎？做人要與人為善，心存善念、盡力而為，老闆講錯話幕僚要幫，怎麼會是幕僚自己跳出來說，到底誰是老闆？那些幕僚不要到時候都被開除，坐轎的沒意見，扛轎的意見一大堆。

柯文哲強調民眾黨是獨立自主的政黨，有自己的路線跟堅持，外面要來幫忙認為是額外附加，當然能夠幫忙是最好，如果說有不方便，我們也不會去強求，我們就要按步就班，慢慢的去傳遞我們的價值跟信念，方便來就來，不方便，那就算了。

(中時 )