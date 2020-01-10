國民黨總統候選人韓國瑜，昨日（9）在凱道舉辦「台灣安全，人民有錢凱道勝利晚會」，現場吸引100萬人參與，氣勢爆棚、震驚各界。今日又將在「發跡地」高雄舉辦最終場造勢——「台灣安全 人民有錢 夢時代選前之夜」。不僅國民黨不分區立委提名人謝龍介將與布袋戲大師黃俊雄、苦海女神龍黃鳳儀上演「台語四句聯大PK」，三位神秘嘉賓也讓外界引頸期盼。
「台灣安全 人民有錢 夢時代選前之夜」活動流程如下：
正式活動時間: 1800-2200
主持人: 謝龍介 許淑華
1800-1808 《表演》
1808-1814 全國競選總部副總幹事周錫瑋助講
1814-1824 《表演》
1824-1829 高雄市副市長葉匡時助講
1829-1834 不分區立委提名人謝龍介助講
1834-1844 《助講》
1844-1859 前台中市長胡志強助講
1859-1904 全國競選總部總幹事曾永權助講
1904-1913 《表演》
1913-1939 布袋戲大師黃俊雄 VS 謝龍介 VS 苦海女神龍黃鳳儀《台語四句聯大PK》
1939-1947 高雄市副市長李四川助講
1947-2015 高雄市立委候選人自我介紹
2015-2020 《助講》
2020-2030 前台東縣長黃健庭助講
2030-2035 副總統候選人張善政講話
2035-2040 主持人許淑華登場
2040-2045 神秘嘉賓 1
2045-2050 神秘嘉賓 2
2050-2100 《表演》
2100-2105 神秘嘉賓 3
2105-2200 總統候選人韓國瑜講話/ 連線新北板橋晚會/大合唱
(中時電子報)
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