昨日肯德基在新年前宣佈價格調漲後，今日速食業龍頭之一麥當勞也跟進宣佈「價格調整」，自1月15日凌晨零時起調整部分產品價格：麥香魚、麥香鷄調「降」5元；而麥克鷄塊(6塊及10塊)調「升」1元、配餐(需搭配超值主餐)的部份則調升2項、其餘3項不變，超值全餐平均調幅約1.1％：「A經典配餐」、「B清爽配餐」調升5元；「C酷炫配餐」、「D勁脆配餐」及「E豪麥配餐」三款配餐價格維持不變。其中A和B是傳統的中薯與沙拉配餐，對一般消費者影響較大。

而為了刺激買氣，麥當勞也做出些許營運調整，包括開賣超過30年的壺煮美式「熱咖啡」將於1／15起停止銷售，消費者點選套餐時不須加價即可升級成現點現磨的義式研磨｢套餐咖啡｣，這對咖啡消費者可是一大利多。或消費者也可加價22元升級為McCafé特選黑咖啡／特選卡布奇諾 (12oz)。

另外廣受消費者歡迎的「1＋1=$50」、「甜心卡」、「得來速VIP卡」、「麥當勞報報APP」4大優惠也將持續提供。

(中時 )