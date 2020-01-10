壓力大、三餐不正常，胃食道逆流是現代人常見的疾病，一般認為胃食道逆流只要不吃炸的跟甜的就好，其實錯了！營養師表示，胃食道逆流光吃藥不會好，除了甜食、油炸，還有5種食物要少吃，否則食道長期被胃酸侵蝕，可能會造成食道潰瘍，甚至引發食道裂孔疝氣及食道癌等病變。

營養師劉素櫻在「營養師百問百答：圖解營養學‧百大飲食迷思全破解」一書中指出，飲食和生活習慣不正常，不僅會影響胃酸分泌，也會影響連結胃與食道的賁門閉合，想改善胃食道逆流問題，下列7種食物一定要少吃：

1. 高脂、油炸食物

2. 肉湯、肉汁

3. 生的大蒜、洋蔥、辣椒等辛辣調味

4. 巧克力等甜食

5. 鳳梨、番茄、柳橙、檸檬、柑橘類水果

6. 酒、咖啡、茶等含咖啡因飲品

7. 含薄荷的食物

劉素櫻提醒，治療胃食道逆流，必須從飲食與生活習慣著手，三餐應定時定量，每餐吃7、8分飽就好；睡前不要吃東西、餐後也不要馬上平躺；維持體重，腹部脂肪過多會增加腹腔壓力；少穿束腰、馬甲、緊身衣等過緊的衣物；戒煙戒酒，除了抽煙會傷害食道黏膜外，煙酒都會降低賁門閉合；此外，要留意用藥，有些止痛藥、鎮靜劑、血壓藥等可能會引起胃食道逆流，用藥前可與醫生討論。

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(中時電子報)