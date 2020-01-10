三星在 2019 年發表的首款可摺疊手機 Galaxy Fold，因機構設計、耐用性等問題，從原本預計的 4 月下旬上市時間，延到了 9 月初才陸續在各市場開賣。到底定價 1980 美元(在台售價NT$68888)的 Galaxy Fold，能吸引多少用戶買單？三星手機部門高管首度公開了這個令人好奇的數字。

在 2019 年 12 月中旬，三星電子總裁 Young Sohn 在美國科技媒體 TechCrunch 舉行的一次會議中表示，Galaxy Fold 截至目前為止已經售出 100 萬台，因為超乎業界預期而備受關注。但之後三星發言人出面澄清，表示Young Sohn 將年初訂定的 Galaxy Fold 銷售目標與實際銷售成績搞混，並強調 Galaxy Fold 的銷量並未達到 100 萬部。那到底 Galaxy Fold 賣得好不好呢？三星行動通訊事業部總裁高東真(Koh Dong-jin)日前在 CES 2020 會中指出，Galaxy Fold 至今約售出 40萬~50萬台。以 Galaxy Fold 定價 1980 美元以及 40 萬支的低標來計算，就至少為三星帶來 7 億 9200 萬美金，超過 230 億新台幣的進帳，相當的驚人。

三星因為 Galaxy Fold 延後上市，將 2019 年度的銷售目標訂在 50 萬台。從高東真公布的銷售數字來看，非常接近三星原本訂定的目標。根據《騰訊新聞》報導，產業鏈相關人士表示，三星對於可折疊螢幕手機相當看好，定下 2020 年期待出貨 600 萬台的目標，而 2021 年則計畫要售出 2000 萬台。

按照目前業界傳聞，三星有可能在 2 月 11 日(日期官方已經確定)發表 Galaxy S 系列新機以及另一款可折疊螢幕手機(可能採用翻蓋式設計，摺疊螢幕的方案與 Galaxy Fold不同)。根據韓媒報導，Galaxy Fold 第二代機種是另有其機，並非預計在 2 月發表的摺疊新機。以三星為 2020 年的可折疊螢幕手機訂定 600 萬台出貨量的目標還看，他們勢必得準備價格更為親民且種類更多的款式讓消費者選擇。不知道你在 2020 年有購買可折疊螢幕手機的想法呢？

三星 Galaxy Fold 原本在 2019 年取消了在台上市計畫，但在 2019 年底計畫轉向，順利登台銷售。在台灣 Galaxy Fold 以限量的方式推出，定價 NT$ 68888，已經在 2020 年 1 月 4 日正式開賣。

(中時電子報)