選前最後不到1天，各政黨、候選人開始卯足全力催票，國民黨中央委員就透露，他日前到南部輔選，經過嘉義時，遇到過去挺綠的一家人，跑來為他加油，並透露「過去全家都挺綠！但這次我們要變了，因為我們再也受不了這種嚴重的空氣汙染了！」。

連勝文今在臉書發文，日前去南部輔選時，在嘉義的高鐵站有位先生走過來跟我講：「加油！過去我們全家都是挺綠，但這次我們要變了，因為我們再也受不了這種嚴重的空氣汙染了！我們周遭好多人得了肺癌，很多小孩又過敏，我們真的受不了了！」他還問了我一個答不出來的問題：「我們南部人跟北部人繳同樣的稅，為什麼呼吸不一樣的空氣？」

連勝文呼籲，「投給韓國瑜，台灣才有可能改變！」他不諱言說，「其實你不用喜歡韓國瑜，但如果你喜歡自己、喜歡你的家人小孩，那就請你投給韓國瑜！因為投給韓國瑜，這種嚴重的空氣汙染，以及民進黨錯誤、同時可能暗藏貪腐的能源政策才有可能修正，你也不用擔心夏天電力不足，搞得你家或辦公室跳電，讓你沒辦法在冷氣房中繼續罵韓國瑜！」。

他強調，「如果你不管用任何理由，決定支持English Tsai，那當你得知親友有人得了肺癌，請你不要嘆氣；如果你自己跟你的小孩，過敏的一把鼻涕一把眼淚，那請你也不要抱怨，因為當你決定投ET時，你已經放棄了你自己跟你家人的健康。當你票投下去的那一刻，一切都已經太遲了！」。

連勝文更高呼，「投給韓國瑜，台灣才有可能改變！你不用擔心你會因為接待大陸的客人，而因此違反了反滲透法被抓去調查，兩岸關係也不會變成民進黨完全無法解開的死結！」。

他直言，「台灣的年輕人也不用再癡心苦等民進黨所告訴你的所有童話故事，會有實現的一天，因為韓國瑜最重要的任務，就是要全力栽培台灣的年輕人，啟動台灣有史以來最大的人才培育計畫, 並加強力度推動創新創業輔導！」。

而退休的軍公教人員，也不用在烈日寒風當中，於街上悲嚎，讓退休軍公教得到應有的尊嚴！而造成勞資雙輸的政策也才能調整，台灣的經貿發展，也將透過自由化及鬆綁化，擺脫束縛、展翅高飛！

你也不用喜歡國民黨。但如果你相信民主應該有所制衡，一黨獨大所擁有的絕對權力，將導致絕對的腐化，就像現在的掌權者，可以毫無忌諱的濫行酬庸，那就請你給國民黨一個機會！讓台灣的政治能夠重新回到真正的民主，讓國家能夠重新回到正確的方向！總統支持2號韓國瑜，區域立委支持各區國民黨提名候選人，政黨票支持9號國民黨！

(中時電子報)