送豬迎鼠，再過不久就是七天農曆年假了！計畫好到哪出遊呢？旅行平台業者推出「KKday專屬團」，走訪九份尋神隱少女、賞日月潭的湖光山色、高美溼地看夕陽與巨大風車、彩虹眷村找繽紛、逢甲夜市嚐美味小吃。專屬行程還能加碼抽里數回饋、參加抽獎活動！趁著年假將至，為自己和親朋好友規劃小旅行，看看美麗的台灣。

九份。（達志影像／shutterstock提供）

年假要到哪裡？像是熱門景點台北近郊——九份、平溪、北海岸，參加KKday專屬團行程，不用煩惱交通轉乘，一家大小也能輕鬆出遊。九份老街的街道兩旁，紅燈籠映照著古老的階梯，與民宅的昏黃燈光兩相輝映，彷彿走進電影神隱少女的經典場景。在新年期間不妨到昔日的黃金山城走走，體驗茶樓文化的傳統氣息！

日月潭。（圖取自KKday官網）

若想到中部走走，也非常推薦來場日月潭盡覽湖景之旅。日月潭的湖光山色穿過寬闊的跨距空間，直接映入眼中，猶如雙手環抱整個日月潭的湖光山色。行程中更有熱情的司機領隊解說，推薦在地人的必吃小吃與拍照熱點。

太魯閣。（圖取自KKday官網）

假期不想自己駕車，也可參加台中半日遊，由專車帶你玩台中！踏在高美溼地的泥沼上，欣賞巨大的風車與浪漫的夕陽景緻，走過彩虹眷村繽紛的壁畫巷道，回程再到逢甲夜市品嚐在地小吃，留下美好的新春旅行回憶。

高鐵。（圖取自KKday官網）

放假不想出門塞車人擠人嗎？本次KKday聯手亞洲萬里通，串連強大旅遊集里供應鏈，在2020年買行程即可參加「月月賞」與「贈萬里」抽獎活動。還沒規劃春節假期的你，KKday精選走春熱門推薦，快搭上這波雙重抽獎出發吧！

KKday新用戶透過專屬連結首次購買行程，除了成功賺取基本亞洲萬里通里數之外，完成旅行體驗後均可自動參加「月月賞抽獎」，可有機會贏取3,000里數！若為資深的集里達人，在活動期間透過專屬連結購買行程，集3次滿200美元以上成功交易，也可參加「贈萬里抽獎」贏取10,000里數。

就算年假期間沒有旅遊計畫，整年時間都能利用高鐵假期國內旅遊新玩法，來趟輕旅行！不用自己費心研究交通與行程景點，便可輕鬆暢遊台灣南北，一天內走訪多個知名景點，非常適合說走就走的行動派！歡迎大小朋友一同悠遊美麗寶島。

(中時電子報)