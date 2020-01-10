迎接金鼠年、搶攻寒假與農曆新年外食商機，台灣麥當勞再次推出每次推出皆引發社群高度討論的新春開運限定餐點重磅回歸，自1/15起1月15日起至2月25日止，限期推出「金迎招財薯來堡（牛/雞）」，單點84元，經典套餐139元。與「金迎招財福堡」，單點75元，經典套餐130元。選購套餐還可以優惠價55元，加點「六塊麥克雞塊」，吃得更澎湃。

除此，麥當勞並同步推出季節限定人氣點心「紅豆派」，單點32元，套餐加點價30元，標榜派皮外層香酥，包覆香甜濃郁的紅豆內餡，暖胃又暖心。

麥當勞的「金迎招財薯來堡（牛/雞）」，強調是在特選肉排淋上慢火燉煮的黑胡椒醬及鮮脆洋蔥，再加上金黃酥脆薯餅，酥脆多汁口感滿足味蕾，「金迎招財福堡（牛/雞』則是以大塊厚實肉排搭慢火熬煮黑胡椒醬呈現，滿足大口吃肉的消費者喜好，選購套餐還可以優惠價55元，加點「六塊麥克雞塊」。麥當勞表示，期間凡購買「金迎招財薯來堡/福堡套餐」，就送「好運紅包袋」乙份，數量有限，送完為止。

(工商 )