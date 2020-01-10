試探央行老大底線 台幣再衝2字頭 11:262020/01/10 工商 梅中和 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新台幣兌美元匯率周五早盤持續向2字頭前進，最高一度升抵29.955，升值5.3分。 新台幣兌美元匯價今早在台北外匯交易經紀市場，甫開市暫報小貶1.2分，為30.02，不過，外資持續看俏台股，且看貶美元者仍不少，使新台幣上午10：52的盤中最高一度來到29.955，最低則暫報30.03，係貶值2.2分。 目前新台幣率則暫報29.982，升值2.6分。 (工商 ) #台幣 #升值 #台股 #央行 也許您會感興趣 推薦閱讀 三關鍵 台股本周免驚 04:102020/01/06 財經要聞 中東局勢緊張 台股匯不同調 台股守萬二 09:432020/01/06 財經 《盤後解析》雙王帶頭殺，重挫157點 14:322020/01/06 財經 台股頻創新高… 11檔台股基金黯然下市 04:102020/01/07 財經要聞 外資占外匯存底 衝95％新高 04:102020/01/07 金融．稅務 台股逐洞賽》運達投顧分析師洪任浚 17:242020/01/08 財經 泰央行力抗強泰銖 22:012020/01/08 財經 台股逐洞賽》聚揚投顧分析師鐘崑禎 17:222020/01/09 財經 台股30年風雲錄 回顧12682的驚奇與瘋狂 00:022020/01/10 財經 《台北股市》萬點支撐強，2020台企獲利看增2位數 09:432020/01/10 財經 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 即時 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不想加班不是員工的錯！科技大老驚爆一句 - 財經 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 即時 - 工商 中央急撥702億給地方 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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