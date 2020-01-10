新台幣兌美元匯率周五早盤持續向2字頭前進，最高一度升抵29.955，升值5.3分。

新台幣兌美元匯價今早在台北外匯交易經紀市場，甫開市暫報小貶1.2分，為30.02，不過，外資持續看俏台股，且看貶美元者仍不少，使新台幣上午10：52的盤中最高一度來到29.955，最低則暫報30.03，係貶值2.2分。

目前新台幣率則暫報29.982，升值2.6分。

(工商 )