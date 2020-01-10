親民黨主席宋楚瑜今（10日）上午10時許前往新北市中和區替第八選區候選人李正皓輔選。（葉書宏攝）

媒體人趙少康9日晚間出席國民黨總統候選人韓國瑜台北市造勢活動時表示，「宋楚瑜會當選嗎？投宋楚瑜1票就是投蔡英文1票！」親民黨主席宋楚瑜則反問趙，原來全力支持郭台銘時，自己說過什麼話，只曉得有一個人不是向前看，是向什麼看，那個字是同樣的發音。

宋楚瑜、親民黨發言人于美人、立委李鴻鈞今（10日）上午10時許前往新北市中和區替第八選區候選人李正皓輔選，並陪同車隊掃街。

宋楚瑜表示，2000年時就是趙少康和其好友丁庭宇製作假民調，來欺騙國民黨的支持群，要棄誰保誰，如今又故技重施，2000年時沒有跟他計較，然後由馬英九公開民調，把台灣搞成如此，趙少康是否該向所有的國民黨朋友們說，「你對歷史有沒有交代？」

宋楚瑜強調，要棄誰把誰應該來比較一下，與韓國瑜在辯論的時候，自己70多歲從頭到尾都沒有動，反觀韓，坦白說站不了幾分鐘就要坐下，他的體力比得上宋楚瑜嗎？他的經驗比得上宋楚瑜嗎？若真的要棄誰保誰，應該要棄沒有經驗、沒有能力的，讓真正有能力、有經驗的替民眾做事。

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(中時 )