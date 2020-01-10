民眾黨推薦的無黨籍立委候選人徐立信質疑民進黨支持的無黨籍立委候選人林昶佐，在北市中正區仁愛路二段上的競選看板花費，要求公布選舉經費收支明細。（徐立信競總提供／張穎齊台北傳真）

北市第五選區（中正、萬華）選情激烈，民眾黨推薦的無黨籍立委候選人徐立信質疑民進黨支持的無黨籍立委候選人林昶佐的競選看板花費，並要求公布選舉經費收支明細，更嗆「別只會閃尿般唬爛大眾！」林回應，政治獻金會依法選後公布，至於選戰中就要公布的話，徐和闌尾（指國民黨立委）關係不錯，可遊說一起推動。

徐立信表示，林昶佐自稱在黃金路段連一面看板都沒有，那在仁愛路二段有張又大又壯觀又踩著徐立信的看板是哪來的？難道是他幫林做的嗎？林指他的看板、布條最多，分明做賊喊捉賊，扯謊扯太大，他每筆開銷均有申報也可公開，請問林敢像個男人一樣公布嗎？「不要只會一直閃躲，或發一些閃尿般的即時新聞唬爛大眾！」

「根本是專業唬爛立委！」徐立信表示，林昶佐曾對媒體宣稱政治獻金明細在公報都很清楚，但《政治獻金法》是2018年6月20日修法後，所有收入支出明細才會選後公布出來，上屆立委選舉是2016年，林根本沒有公布收入支出明細，公報及監察院查閱平台也都找不到，林連基本常識都沒有，當什麼立委，請唬爛騙子下台。

林昶佐回應，政治獻金會在選後依法清楚公布，至於在選戰過程中依序公布政治獻金，是他過去就提過的主張，徐立信曾經當過國民黨立委的助理，和許多「闌尾」關係也不錯，若希望推動這項主張，希望一起遊說藍委，「畢竟過去在反對這件事的都是藍委」，選後若能跨黨派凝聚共識、推動制度性改革，會是很不錯的方向。

至於仁愛路的看板，林昶佐指出，這是中正區里長熱情提供，事實上，他的許多看板都是鄰里支持者、重要組織，以及社區、土地管理者提供，只要對在地熟悉的話，都會了解中正、萬華地區的看板哪些屬於非商業廣告、哪些需要租用，他相信徐也都清楚，沒必要在選戰最後一天做政治操作。

(中時 )