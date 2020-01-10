美國總統川普周四表示，美國政府很快就會與中國展開第二階段貿易協議的談判，但他可能要等到2020年11月大選後才與中國達成協議。

中國商務部周四宣布，國務院副總理劉鶴將於13日率團赴美，並於15日（下周三）在華盛頓與美方簽署首階段貿易協議。

川普周四出席活動時再度提到，美中兩國在簽署首階段貿易協議後，將立刻啟動第二階段貿易協議的談判。但他也表示，可能要等到11月美國總統大選後才會拍板。川普表示，完成協定需要一點時間，且他認為在贏得連任後，可能為美國爭取到更有利的協議。

(時報資訊)