在美股創高帶動，台股今天開盤重回12000點，不過，影響大盤表現最重要的台積電(2330)盤中翻黑，使得台股一度出現震盪下跌表現，目前試圖站穩5日及20日均線上，預估今天成交金額約1300億元。

分析師指出，由於美伊局勢和緩，川普談話試圖降級地緣政治風險，美股持續創高，只要美股不崩盤，台股多頭格局不會改變。近期外資買盤還是集中在台積電，昨天大立光(3008)法說會公布業績表現亮麗，今天重回5000元之上，成為引領台股指標，接下來台積電1月16日法說會，將是台股是否進一步向上的焦點。

不過，量能部分，整體反彈量能仍未突破月均量，量價結構呈現價漲量縮，顯示大盤屬於反彈結構，後續量價若無法續揚，12000點之上面臨反壓將逐步加重，因此，高檔震盪時指數表現空間有限，觀盤可留意股價拉回有技術面支撐整理的強勢股。

櫃買指數連續拉回四天並跌破季線後昨日反彈，與去年10月及11月回測季線時雷同，今天同樣開高後漲幅收斂，來到平盤附近整理，預期短線還是在季線上方整理。

(時報資訊)