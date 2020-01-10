今年大選藍綠廝殺激烈，預估投票率會比上屆的6成6高出許多，如果以2012年總統副總統投票率7成4計算，全台可投票1430萬票，過半數當選票數在700萬上下。

1996年中華民國總統副總統選舉從過去由國大代表間接選舉產生，改為直接民選，當年的投票率為7成6。2000年政黨首次輪替，投票率拉高到史上最高的8成2，2004年小降到8成，2008、2012持續走跌，分別為7成6、7成4，2016更首度摜破7成、只剩6成6，國民黨因大批失望拒投族而慘敗。

今年大選藍綠競爭激烈，加上去年1124國民黨大勝，民進黨又炒作芒果乾亡國感，預料將帶動整體投票率。排除2016超低投票率不算，改以歷年次低的7成4估算，總選舉人數為1930萬，全台可投出1428萬票，過半數為714萬。由於今年3組人馬投入角逐，700萬票應該就可以當選。當然，萬一投票率更高，當選門檻也將水漲船高。

中央選舉委員會公布第15任總統副總統選舉人人數為1,931萬1,105人，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6直轄市選舉人人數達1,337萬6,945人，占總選舉人人數69.27%，其中又以新北市選舉人人數332萬1,459人最多，其次為高雄市選舉人人數為229萬9,558人，另台北市及台中市選舉人人數皆超過200萬人，分別有216萬7,264人及225萬1,064人，而桃園市及台南市選舉人人數也有100萬人以上，分別為178萬755人及155萬6,845人。

中選會進一步指出，在總統副總統選舉人年齡層分布，以40－49歲居冠，有374萬3,492人，其次為50－59歲，有363萬2,972人。

(中時電子報)