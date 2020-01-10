旅美教授林環牆10日於臉書公布震撼資料：來自英國倫敦政經學院（LSE）兩個「應當收錄」蔡英文當年博士論文的圖書館，回信給林環牆表示「從未收到校外口試委員們繳回的蔡英文原始論文副本」，且也證實「2011年收過一本蔡英文論文，但並未留存」。這意味著蔡英文可能根本不曾有過博士口試，並試圖在2011年偷渡一本論文到母校圖書館；但因為當年才剛發生大醜聞（LSE收賄讓獨裁者格達費之子雇用槍手寫論文，LSE院長因而引咎辭職），風口浪尖上，LSE怎麼敢收蔡英文這本憑空出現的所謂論文。

林環牆9日致信本報公布臉書連結。他表示，去年8月發表的「獨立調查報告」已特別強調，早期LSE所有法學博士生都必須繳交最後定稿論文至倫敦大學兩個重要圖書館：一為Senate House圖書館，另一為IALS圖書館。但是這兩個圖書館，從1983-84到今天，從未有蔡英文的論文入館紀錄，包括紙本及論文書目。

林環牆手上握有兩份從未公開的電郵，都是去年10月9日收到的。Senate House 圖書館表示，卡片書目顯示該圖書館應從未收到校外口試委員們繳回的蔡英文原始論文副本；另從後來的書目紀錄來看，該圖書館2011年收到一本論文，並送交給IALS圖書館；但是IALS圖書館已證實不再持有那一本2011版的論文。

IALS圖書館的回答更直接了當：「我們的收藏沒有蔡英文的論文，而且我們的紀錄顯示，我們不曾收過蔡英文繳交的論文。」

林環牆表示，這可能暗示，蔡英文根本不曾有過博士口試，更令人驚駭的是，2011有人突然繳送一本所謂的論文進入Senate House圖書館，但因為根本不是正規的博士論文，所以兩個圖書館沒有接收紙本也沒有編書目。

林環牆說，2011年6月蔡英文在張小月，陳其邁，蕭美琴，以及謝志偉陪同下，飛往英國倫敦政經學院（LSE），這個神秘5人小組應該就是企圖偷渡論文、創造入館紀錄，以營造蔡英文所謂博士論文失而復得的假象。所幸因格達費醜聞才剛發生不久，LSE兩個圖書館不敢配合蔡英文演出。2019年蔡英文的非正規的黑皮論文是進了LSE婦女圖書館，但是Senate House與IALS圖書館還是不願為這本論文背書。他的結論是：蔡英文是假博士，鐵證如山。

(旺報 )