繼肯德基之後，台灣麥當勞今（10）日宣布，整體考量營運策略並檢視產品價格結構，將自1月15日凌晨零時起調整部分產品價格，其中包括單點主餐有2升2降，需搭配超值主餐的配餐則調升2項，3項不變。

台灣麥當勞並宣布，1月15日起停售麥當勞壺煮美式熱咖啡 ，消費者點選套餐時，不須加價即可享受現點現磨的義式研磨套餐咖啡（8oz），或加價22元升級為McCafe特選黑咖啡／特選卡布奇諾（12oz），因是選用100％阿拉比卡豆，現點現磨，香醇萃取，麥當勞強調，以改變是為消費者打造更專業的咖啡享受。

麥當勞的調價的單點主餐為「麥克雞塊」（6塊及10塊）調升1元，由原59元與99元調漲為60元與100元。「麥香魚」與「麥香雞」則調降5元，由原49元調降為45元。配餐調整的為「經典配餐」與「清爽配餐」由原價50元漲5元成55元，另外「酷炫配餐」、「勁脆配餐」及「豪麥配餐」3款配餐價格維持不變。

麥當勞調漲的的2配餐漲幅為10％，不過由於配餐需搭配超值主餐才能點購，所以換算下來，麥當勞「超值全餐」的平均調幅約1.1％。

台灣麥當勞同步宣布推出優惠好康活動，自1／15日起至1／23持麥當勞點點卡消費，可享點數兩倍送。（點點卡每消費10元積1點，活動期間消費10元積2點，20點起可免費兌換商品）。此外，點數回饋商品除了備受歡迎的大麥克、麥克雞塊、麥脆雞腿經典套餐外，更新增廣受消費者喜愛的勁辣雞腿堡、豬肉鬆餅等，總計20項點數回饋商品，提供更多超值兌換的選擇。

台灣麥當勞表示，麥當勞將持續提供全天候的超值美味與便利服務，除深受消費者喜愛的「1+1=$50」持續提供，讓消費者有更多元的餐點搭配。「甜心卡」買A送B、「得來速VIP卡」及「麥當勞報報APP」優惠亦不間斷，持續提供消費者以超值價格，享受麥當勞優質的服務與美味。

(工商 )