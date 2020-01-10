大陸房地產業2019年不好過！根據大陸人民法院公告顯示，2019年宣布破產的房企產相關產業高達525家，下半年破產家數增加，12月創下2019年全年最高。

陸媒報導，2019年以來，大陸房地產融資政策持續收緊，銀保監會等機構密集發聲，強調防範房地產金融風險。信託、銀行貸款、公司債、海外債等融資管道，受到的限制越來越多，部分中小房企的資金鏈一度瀕臨斷裂。

2019年全年宣告破產的房地產相關企業數量就高達525家，報導指出，破產名單中基本都是不知名的中小房企，大多數只是曾經涉及房地產業務，這樣的企業破產倒閉，對房地產行業影響相對有限。

分析人士認為，穩字當頭的2020年將繼續嚴控金融風險，房地產行業廝殺將更激烈，強者恆強的趨勢會更明顯，「未來房地產市場顯然只屬於前30強。」2019年的一次業內聚會上，某知名房地產行業大老感慨說道。

同策諮詢顧問總監張宏偉預測，未來中小房企被淘汰是必然趨勢，以傳統住宅開發為主要經營領域的中小型房企中，80~90%都將被淘汰，大型房企將佔領房地產市場的天下。

(中時電子報)