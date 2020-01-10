送豬迎鼠，今年農曆春節年假有七天，計畫好去哪出遊呢？馬來西亞觀光局台北辦事處 艾姿瑪處長表示，每年過年期間，都是台灣人造訪馬來西亞的旺季，比其他月份成長4%左右。因為地域鄰近性，加上華人人口眾多，也能體驗異國文化的新年！

如馬來西亞的除夕團圓飯，可品嚐奢華「盆菜」；馬國元宵拋柑，助未婚男女牽良緣，這可說是交友軟體始祖。趁著春節，不妨來馬來西亞走走，從除夕到元宵都各有趣味、人情味的習俗，更為民眾帶來不同以往的好運體驗！

•除夕盆菜，年年聚寶：馬來西亞的除夕團圓飯，必會出現一盅奢華的「盆菜」。將鮑魚、干貝、雞豬等各式頂級食材一層層的疊起後放在盆中燉煮，除了犒賞過去一年的辛勞並歡迎新年之外，最重要的是有著「聚寶盆」的含義，象徵富貴團圓、歡樂相聚！

「撈生」是將生魚片、紅蘿蔔、花生等至少七色並帶有吉祥意義的食材。（馬來西亞觀光局 提供）.

•初七撈生，大撈一番：「撈生」是馬來西亞的獨特菜餚，在年初七的時候，會將生魚片、紅蘿蔔、花生等至少七色並帶有吉祥意義的食材，整齊排放於大圓盤上，親朋好友圍繞在桌邊，開動前一起喊出「撈起」，或是閩南語的「發」，再用筷子把配料攪拌在一起，為大家在新的一年帶來錢財「大撈一番」的好運！

•元宵拋柑，覓得良緣：馬西亞就有咁稱交友軟體始祖的拋柑活動！元宵節這天，許多單身男女會前往湖畔或海邊，女性在柑橘上寫下自己的名字和聯絡方式再拋入水裡；男性則在水畔的另一端，持網子將看中的柑橘撈起來，透過聯絡方式和柑橘的主人聯繫！儘管時代進步，大家仍相爭拋柑體驗古早味交友方式，希望早日覓得好姻緣。

茨廠街有著傳統年貨市集、自製春聯、剪紙等DIY活動，讓大家聚首互相拜年。（馬來西亞觀光局 提供）

•吉隆坡年貨大街--茨廠街：吉隆坡有饒富年味的茨廠街！在茨廠街有著連續多年舉辦的「年味節」，會在關帝廟前舉辦各式華人民俗活動與表演、傳統年貨市集、自製春聯、剪紙等DIY活動，讓大家在這一同聚首互相拜年，互道恭喜。

•舞龍舞獅、張燈結綵：現在僅在廟會、開幕等特殊活動上才會見到的舞龍舞獅表演，在過年期間的馬來西亞，可說是遍佈每條大街小巷！除了將家中裡裡外外，佈滿年節喜氣裝飾外，許多華人家庭會邀請舞龍舞獅在自家門口演出，將福氣帶入家中，使全家旺整年！

•馬來西亞群星會，年年專屬賀歲歌：馬來西亞的各大電視台，每年春節都會邀請當紅歌手們一起推出符合意境、生肖等當年專屬賀歲歌來傳唱，過年期間無論走到哪裡，都可以聽見該年度的主打歌。

(中時電子報)