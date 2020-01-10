前役遭遇雷霆首節就弄傷左手的七六人當家中鋒恩比德，10日確定將因進行左手掌骨韌帶修復手術，面臨無限期停賽命運，這對七六人來說，無疑是空前噩耗，但他們仍在10日109比98擊退塞爾提克，暫時不去想這個令人無奈的消息！

其實身為2014年選秀探花的恩比德傷痛歷史驚人，在他菜鳥球季就因接受右腳骨折手術提前報銷，沒想到2015年夏天又進行腳部手術，讓他等到2016-17年球季，才迎來生涯首次出賽，隨後跟班西蒙斯攜手幫助七六人成為東區強豪。

恩比德對七六人的重要性有多大？從《ESPN》的分析中可以清楚看出，當恩比德在場上，七六人能讓對手每100回合得分控制在99.5分，排名聯盟最佳，但只要恩比德不在場上，七六人讓對手每100回合得分108分，僅排聯盟第15。

如今七六人必須等待恩比德11日手術結束後，兩周後才能重新評估傷情，只是看來恩比德本季提前報銷的機會很大，問題是少了本季場均23.4分、12.3籃板與3.3助攻的恩比德，七六人本季爭冠機率勢必大減，甚至提前宣告無望了。

(中時 )