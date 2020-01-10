台中市1名男子腳踏兩條船，2名女朋友爭風吃醋，「小怡」傳簡訊給情敵「小苑」，揶揄她要「學習性愛技巧」；「小苑」也不甘示弱，趁男友睡覺時，竊取他手機裡男友與「小怡」性愛影像，並傳給「小怡」恐嚇要散布到網路，經「小怡」報警，台中地檢署今天依妨害祕密罪起訴「小苑」。

起訴書指出，「小苑」的男友在與她交往期間，同時還跟「小怡」交往，「小苑」心生不滿，在2018年間與男友入住台中市1家商旅，發現男友未將手機上鎖就睡著了，她查閱他的手機內容發現男友與情敵「小怡」的性愛影像，氣憤竊走影像，並用通訊軟體LINE傳送訊息及影像給「小怡」，留言恐嚇要將影片PO上網路，並分享給她的朋友看等語。

「小怡」收到恐嚇影像訊息後，陸續回復訊息「只要你分享就等著收存證信函」、「你分享我不和解，看要賠多少再來談」等語，並報警處理。

「小苑」到案，矢口否認涉及妨害秘密及恐嚇犯行，是「小怡」傳訊息要她「學習性愛技巧」後，她才傳送影像及訊息給「小怡」；「小苑」並辯稱，性愛影片是男友拿給她看的，她也沒有恐嚇。

(中時 )