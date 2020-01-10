日本11月家庭支出 連2個月下滑 11:472020/01/10 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本官方10日（周五）公布，11月家庭支出連兩個月萎縮，反映在10月調升銷售稅確實已打擊民間消費，不過下滑幅度出現緩和。 全球第三大經濟體日本面臨重振成長力道的挑戰，一方面是該國人民在銷售稅調升後緊縮荷包，另一方面在於全球經濟走緩也衝擊該國出口。 11月家庭支出較去年同期縮減2.0％，減幅高於分析師預估的1.7％。10月家庭支出銳減5.1％，創2016年3月以來最大衰退。 與10月相比，11月家庭支出月增2.6％。 (工商 ) #支出 #家庭支出 也許您會感興趣 推薦閱讀 列報研發支出 注意人員職務認定 04:102020/01/09 金融．稅務 《業績-半導體》矽格上季、去年營收齊衝新高，全年突破百億元 10:002020/01/09 財經 併購後縮減支出 西方石油宣布大裁員 14:462020/01/09 財經 《業績-其他電子》弘塑逐季走高，2019年營收年增38.87％ 10:342020/01/10 財經 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 財經 - 工商 中央急撥702億給地方 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 美陸貿易戰停火 老謝警告：華為台灣供應鏈小心 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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