日本官方10日（周五）公布，11月家庭支出連兩個月萎縮，反映在10月調升銷售稅確實已打擊民間消費，不過下滑幅度出現緩和。

全球第三大經濟體日本面臨重振成長力道的挑戰，一方面是該國人民在銷售稅調升後緊縮荷包，另一方面在於全球經濟走緩也衝擊該國出口。

11月家庭支出較去年同期縮減2.0％，減幅高於分析師預估的1.7％。10月家庭支出銳減5.1％，創2016年3月以來最大衰退。

與10月相比，11月家庭支出月增2.6％。

(工商 )