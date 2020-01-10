台塑集團四大公司工會代表今日上午北上，與集團大家長、總裁王文淵會面，爭取慰勉金紅包。受制中美貿易衝突，景氣趨緩，台塑四寶2019年平均每股稅前盈餘4.84元，獲利年衰退41％，套用新啟用年終獎金公式，確定發放4.94個月本薪。考量員工努力，也期盼集團上下全力支持AI應用，王文淵表態加碼2萬元慰勉金紅包。

台塑四寶2018年每股平均稅前盈餘8.21元，年終獎金為5.83個月+1.5萬元紅包。2019年台塑四寶獲利明顯縮減；若依照年終獎金舊公式推算，台塑四寶2019年要達到年終獎金4.5個月，平均每股稅前盈餘要7.11元。

不過，台塑四寶2019自結每股稅前盈餘僅4.84元，年終獎金只有3.14個月。所幸，台塑四寶2019年啟動新年終獎金公式，讓員工2019年拿到的年終獎金比延續舊制反倒多了1.8個月。如今，王文淵加碼發放2萬元紅包，也讓員工能歡喜過年。

(工商 )