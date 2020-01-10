中美晶(5483)獲富櫃50納入新成分股，將自1月20日起生效，中美晶去年12月的合併營收達52.95億元，月增率5.7%，累計2019年全年的合併營收為655.1億元，創歷史次高，與2018年相較減少5.4%。

中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶圓2019年全年的合併營收為580.94億元，年營收創歷史次高！環球晶圓對母公司中美矽晶全年的營收挹注高達近九成。

中美晶總經理徐秀蘭日前表示，中美晶的太陽能業務2019年持續改善，賠錢的訂單就捨棄生產，而在電池部分，目前N type產品仍在送樣認證，目前主要的營收獲利來源仍是P type PERC產品。而在德國模組廠ALEO的部分，去年全年營收約近5000萬歐元，維持獲利表現。中美晶在太陽能事業仍以聚焦電廠開發，去年電廠營收約有10億新台幣水準，其中8億為開發以及興建電廠、2億為自有電廠的售電收入，而今年預計電廠開發的業務還會再加快，目前已在手將建的電站約有10MW，仍有約逾10MW的電站在洽談中，且擬興建的電站都幾乎已有預定買家。

(時報資訊)