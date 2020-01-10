隨著國際鋼價紛紛走揚，鋼市氣氛轉好，中鴻(2014)、盛餘(2029)去年12月營收均達去年第四季單季最佳水準；展望今年，中鋼第一季盤價開低將帶動買氣，第二季鋼價看漲，鋼廠第二季營運可望重回上升軌道。

中鴻2019年12月營收25.55億元，月增6.09%，年減29.33%。去年受到鋼市疲弱影響，中鴻2019年全年營收404.7億元，比前年同期高點下滑16.1%。

在國際鋼價上漲推升，中鴻已宣布全面調漲2020年1月內銷盤價，包括熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅等三大鋼品，每公噸調漲600元，為連續下跌三個月後首度反彈，且外銷價格每公噸也續漲30～40美元，本季營運可望逐步回穩，第二季隨著鋼價看漲，獲利空間可望加大。

下游的盛餘2019年12月營收8.91億元，月增46.79%，年增34.97%，為去年單月業績年成長幅度最大的一個月份，顯示鋼市復甦的號角響起。

但去年鋼市不振，盛餘2019年1-12月營收98.88億元，年減12.36%。

(時報資訊)