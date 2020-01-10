網友偶遇霍建華。（圖／翻攝自你不知道丁安慈是誰微博）

網友發文。（圖／翻攝自你不知道丁安慈是誰微博）

40歲霍建華4年前和林心如閃婚，育有一女小海豚，進入不惑之年的他，去年常被拍到身材變得圓潤、肚子微凸，而他也爽快承認：「就是發福嘛哈哈哈」。最近有網友在台北街頭偶遇霍建華，還一天內碰到兩次，照片曝光，穿著9分褲的霍建華亮出細白腳踝，身形也有些消風。

霍建華最近忙宣傳新片《大約在冬季》連跑了許多城市，先前他被指躲不過中年發福成大叔的宿命，他也坦然表示工作時會控制體重，但若沒拍戲時就不會刻意節食，認為體重上上下下很正常，粉絲則讚他不管是在戲中或是長點肉都一樣帥。

微博網友昨(9日)發文分享，在台北一天內遇到霍建華兩次，並曬出照片證實，可見霍建華打扮相當年輕，反戴鴨舌帽，身穿一身黑，腳上穿著白金色運動鞋，粉絲則讚霍建華又瘦了，紛紛說：「我哥的腳踝好白好性感」、「腳好細好白」、「看哥的腳踝我都冷」、「台北不冷的」。

(中時電子報)