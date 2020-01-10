台中市選委會計票中心，以往為防範選情激烈設拒馬因應，現在選民理性平和，總統與立委選舉已未特別架設。（盧金足攝）

明天1月11日將舉行「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」，台中市選委會選務準備作業就諸，以往選委會前設拒馬的情形，因選民理性平和，這兩屆總統與立委選舉已未特別架設，統計總統的選民人數225萬1064人；立委選民人數221萬7608人，提醒不能能穿藍綠陣營爆紅的飛行夾克進投票所，不可以撕毀選舉票，也不可攝影器材刺，違者開罰。

台中市選舉委員會表示，台中市現為全台第2大城市，人口數目前已達281萬多人，相比去年同期增加近1萬5000人，其中北屯區人口數更是大幅提升近5000人，且今年台中市首投族人數統計至今年4萬餘人，將投開票所數量由2018年地方選舉的1601所擴增至1849所，確保選舉當日投票更為順暢快速，計票中心設在台中州廳，已準備就位。

選委會表示，各里鄰已發放總計100萬2220份的選舉公報與投票通知單，選舉票分為總統、立委及政黨票3種，各區每一投票所將設置3個選舉票匭，其中，總統候選人有3組，台中市登記參選立法委員有43人、政黨票有19組，參與選舉的候選人及政黨組皆創歷年來新高。

明天投票日，選委會提醒選民，投票日應注意及禁止行為，投票日零時起不得從事競選助選活動，例如刊播競選廣告、夾報散動發文宣品、發送line、簡訊催票、對個人或挨家挨戶進行催票行為、穿戴候選人號次、姓名、或政黨名稱，或其標誌之服飾者，違者處違者處50萬到500萬元罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。

投票所四周30公尺內，喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍持續為之者，違者處一年以下有期徒刑、拘役或處以1萬5000元以下罰金。

選委會提醒選民投票時，不可以撕毀選舉票，違者處5000元到5萬元罰鍰；也不可以攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，違者處以1年以下有期徒刑、拘役或新台幣3萬元以下罰金；不可以將領得之選舉票攜出場外，違者處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

此外，也不可以攝影器材刺探選舉人圈選選舉票內容違者處5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以下罰金。不可以圈選後將選舉票圈選內容出示他人，違者處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

(中時 )