◎韓粉快看！高雄大造勢流程曝光

國民黨總統候選人韓國瑜，昨日（9）在凱道舉辦「台灣安全，人民有錢凱道勝利晚會」，現場吸引100萬人參與，氣勢爆棚、震驚各界。今日又將在「發跡地」高雄舉辦最終場造勢——「台灣安全 人民有錢 夢時代選前之夜」。不僅國民黨不分區立委提名人謝龍介將與布袋戲大師黃俊雄、苦海女神龍黃鳳儀上演「台語四句聯大PK」，三位神秘嘉賓也讓外界引頸期盼。

◎馬王首同框 陪費鴻泰掃街

因2013年馬王政爭而漸行漸遠的前總統馬英九、前立法院長王金平，在2020選戰中首度同框，為北市第七選區國民黨候選人費鴻泰同車掃街拜票。費鴻泰表示，他二週前分別向韓國瑜、馬英九、王金平詢問能否陪同掃街，韓因時間問題無法前來，但馬、王二人則是二話不說同意為他合體站台，展現出國民黨團及勝選的氣勢。

◎周人蔘電玩案貪警判刑定讞

震驚警界的周人蔘電玩貪瀆弊案纏訟至今24年，唯一尚未判決定讞的前北市警局督察室警官張德星，因收取周人蔘賄款20萬元，並擔任白手套角色，幫周男在警局辦公室行賄官警，一、二審均判13年，去高院更七審判刑5年半，最高法院駁回上訴定讞。

◎有漲有降 麥當勞宣布價格調整

昨日肯德基在新年前宣佈價格調漲後，今日速食業龍頭之一麥當勞也跟進宣佈「價格調整」，自1月15日凌晨零時起調整部分產品價格：麥香魚、麥香鷄調「降」5元；而麥克鷄塊(6塊及10塊)調「升」1元、配餐(需搭配超值主餐)的部份則調升2項、其餘3項不變，超值全餐平均調幅約1.1％：「A經典配餐」、「B清爽配餐」調升5元；「C酷炫配餐」、「D勁脆配餐」及「E豪麥配餐」三款配餐價格維持不變。其中A和B是傳統的中薯與沙拉配餐，對一般消費者影響較大。

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(中時電子報)