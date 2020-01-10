親民黨主席宋楚瑜今（10日）上午受訪時再度對藍綠開炮。（葉書宏攝）

親民黨主席宋楚瑜今（10日）上午受訪時再度對藍綠開炮，韓國瑜說「民進黨像匈奴，撈完就走人」，難得他講對一句話，但是國民黨高層跑到大陸，看看說得是什麼話，「罵台灣，罵得比匈奴還要凶！」「比奴才還要奴，真是丟台灣人的臉！」

宋楚瑜也拿出韓國瑜刊登「中南部最支持民進黨，日子卻過得最苦！」的廣告，宋楚瑜強調，民進黨對不起中南部的「賺吃人」，因為這些鄉親日子確實過得最苦，但他也反問韓國瑜，「黃復興的老兵，過得比國民黨高層還要苦。」國民黨高層都是肥滋滋，住在哪裡？

宋楚瑜表示，只有親民黨團在替黃復興爭取，都被這些人騙，非常同情韓國瑜，都被國民黨高層派系當成魁儡，韓本來沒有要選總統，不就是國民黨內鬥把韓拱出來，「他有這個能力嗎？」他也向黃復興老朋友們喊話，自己到了中永和感觸最多。

宋楚瑜表示，自己父親把老兵從大陸帶回台灣，在指揮救這些老兵，自己胞姊卻溺水死亡，父親建立如此好的退休制度，但是國民黨在抹黑宋楚瑜、抹黑親民黨，他強調自己並非生氣，而是替老兵叫屈，莫名其妙的國民黨、買辦。

宋楚瑜反問馬英九對得起先總統蔣公、蔣經國嗎？馬英九把國民黨中央黨部賣掉，幾十億元到哪去了？國發院幾十億賣出去了，請問馬有把這些交接給吳敦義嗎？可憐的吳敦義接手時，連薪水都發出來。

(中時 )