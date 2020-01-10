奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)，41歲的他2020年開春有喜，跟巨星布萊德彼特合作的《從前，有個好萊塢》拿下本屆金球獎最佳劇本、最佳男配角及最佳影片三大獎，再度成為關注焦點，也因此讓他日前的某件善行被爆出，粉絲聞之不禁讚嘆根本是「傑克(鐵達尼號男主角)再世」。

影帝李奧納多私底下是個英雄！外媒報導，男神去年12月30日帶著模特兒女友及一票朋友，搭著私人遊艇到巴瑟米島度假，途中突然接到來自名為「Club Med」的遊輪傳來的無線電求救訊號，表示有人落水，請求協助。

據悉，待救援者是一名24歲男子，他喝醉後落海，所搭乘的遊輪找不到他的蹤跡，只能對外求援，而李奧納多的遊艇是附近唯一一艘回應這個求救的船隻，即便男子落海的地點距離他們的遊艇有數小時的距離，但李奧納多仍立刻中斷的旅程，馬上答應加入搜救行列。

最終奇蹟發生，在男子酒醉落海長達11個小時後，李奧納多一行人趕在天黑的1小時前，找到該名男子並將他拉上船，立刻提供了飲食，李奧納多則一直在一旁照料，事後郵輪船長說，落海男子很幸運，他被找到的時候已經嚴重脫水，差點就要沒命，而要找到落海已久的他，根本海底撈針，機率僅十億分之一，而落水男子對於自己能獲救且還是被李奧納多救起，直呼「好像在作夢」，很感謝男神一行人「要不是他們，我早就死了」。

(中時電子報)