苗栗縣長徐耀昌主持苗栗青年好物商品展示開幕儀式。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌主持苗栗青年好物商品展示開幕儀式。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府為吸引青年迴流苗栗創製優質商品，去年舉辦「青實力．青年好物遴選活動」共選出24組代表苗栗青年品牌「菁」字意象，為了要擴大推廣這些優良商品，特別商請竹南馥藝金鬱金香酒店、泰安湯悅溫泉會館協助展示這24組苗栗青年好物商品，苗栗縣長徐耀昌10日上午前往鬱金香酒店主持開幕儀式，並希望吸引更多青年迴流，帶領地方產業發展。

苗栗縣政府勞青處於去年舉辦「青實力‧青年好物遴選活動」，選出24組苗栗青年好物商品，為了讓更多人看見這些青年優質商品及設計，所以特別商請竹南馥金鬱金香酒店及泰安湯悅溫泉會任，在飯店內設置專門展區，來呈現這些優良好物商品，現場以輕木作呈現，搭配苗栗縣青年品牌「菁」字意象，呈現苗栗青年們獨特創作商品。

苗栗縣長徐耀昌主持苗栗青年好物商品展示開幕儀式，與好物商品的創作青年們合影。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌仔細觀看青年好物商品。〔謝明俊攝〕

縣長徐耀昌表示，新的年度開始，在青年政策方面，縣府仍然會著重在青創場域的落實及擴大青年商品行銷，包括城市規劃館舍轉型為青年場域，海洋青創基地穩健發展及菁品牌全國巡迴宣傳等，並加強與各大專院校、青年委員的鏈結，同時結合招商引資政策、職業訓練及就業博覽會，與就業能力環環相扣，期盼引領更多青年洄流苗栗，帶領地方創生、產業蓬勃發展。

童正一的手工原木筆將代表苗栗到日本參展。〔謝明俊攝〕

勞青處長彭德俊表示，本次參與展示的商品皆是苗栗青年創業的成果，充分展現本縣青年的創意、菁實力，其中包括獲得「青實力‧青年好物遴選」金獎的摩菲智慧有限公司，生產的杭菊更榮獲法國AVPA第2屆國際茶業大賽特別獎的殊榮；銅獎茅鄉炭坊商品組不僅獲得遴選評選青睞，更進入誠品設櫃販售；銅獎的童正一手工原木筆與優等獎的橘二代在去年底台灣地方創生展中大放異彩，博得眾多好評，而童正一手工原木筆也將代表苗栗前往日本參展；優等獎的一多點工藝腕錶則以客家文化做為品牌核心，注入台灣傳統木作工藝，並且奪得2019 GERMAN DESIGN AWARD獎項，由此可見苗栗青年不一樣的實力。

苗栗縣青年好物商品展示。〔謝明俊攝〕

商品展示將自即日起至2021年1月10日止，在竹南馥藝金鬱金香酒店及泰安湯悅溫泉會館開放民眾免費參觀，歡迎大家踴躍支持苗栗好青年商品。

(中時 )