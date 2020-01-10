朱立倫、侯友宜前現任新北市長上午聯手為板橋區立委候選人林國春、柯志恩助選。（王揚傑攝）

新北市前、現任市長朱立倫、侯友宜，今（10）日上午聯手在板橋區為第六、七選區國民黨立委候選人林國春、柯志恩助選，上午9時起，朱立倫先陪同柯志恩車隊掃街，侯友宜則和林國春一組，10時整，兩支隊車隊在新北市農會前集結，展現大團結的氣勢，在接受採訪後，朱、侯交換搭檔，繼續車隊掃街。

朱立倫表示，在最後的關鍵每一票都很重要，最重要是大家明天一定要出來投票，明天出來投票才是關鍵，用真正的投票化成力量，才能夠改變台灣，才能夠重振中華民國。

朱特別提到，北北基桃昨天在凱道造勢，聲勢驚人，我們希望包括桃園、台北、新北、基隆的選票都能夠催出來，尤其新北市是全國最大票倉，相信在侯市長的帶領下，今天一定會努力的催票。

侯友宜則表示，選情非常激烈，朱市長和侯友宜一定連鎖作戰，希望板橋兩位立委當選以外、另外10席的新北市立委，都能夠全部當選，讓新北市侯友宜做事，得到12席中央立委的聯手，讓新北市大發展、大建設。

對於昨天凱道造勢經濟藍、庶民藍歸隊，侯友宜說，不管是什麼人、什麼黨，什麼派，只要支持我們的立委，讓我們立委能夠過半，讓2號韓國瑜能夠進總統府，只要是認同我們能夠守衛中華民國，愛台灣這塊土地，全部站出來，支持我們所有的立委及2號韓國瑜，能夠順利當選。

因蔡英文總統同時間也在板橋區車隊掃街，柯志恩嗆辣表示，「很好啊！來尬場啊！」，蔡總統在新北市選市長的時候，輸了朱立倫十幾萬票，所以可以感受到溫度完全不一樣，我們有朱立倫、侯友宜兩位前後任市長來幫我們加持，力道絕對會比我們的蔡總統來得更強。

林國春則說，他和侯市長警界雙雄無敵手，所以對板橋東區、西區相當有信心，大家給我們力量，林國春、柯志恩雙雙當選。

(中時 )