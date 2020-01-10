卓榮泰陪同蔡培慧車隊掃街。（張晉銘攝）

行政院副院長陳其邁10日抵達草屯鎮為蔡培慧加油打氣。（張晉銘攝）

陳其邁陪同蔡培慧車隊掃街。（張晉銘攝）

民進黨主席卓榮泰和行政院副院長陳其邁10日先後抵達草屯鎮，陪同黨內立法委員候選人蔡培慧車隊掃街拜票，一起為選戰做最後衝刺，卓榮泰說，若能在吳敦義的故鄉獲得人民肯定，將是莫大的鼓舞，未來將大膽發掘地方人士，讓更多年輕人依循這樣成功的道路。

卓榮泰說，過去在南投的成績確實不如預期，但這一次，民進黨會讓對手相當驚訝，因為蔡培慧所展現出來的熱力，經常在台北都聽得到，相信她一定會感染整個選區，甚至是外溢到其他選區。如果民進黨能在吳敦義的故鄉，得到人民的肯定，這對他們來說是莫大的鼓舞。

卓榮泰說，這樣一位肯為地方、肯為農民，而且有連接中央和國會經驗的人才，民眾非常需要。民進黨找了非常優秀的不分區立委，在她的所在地深耕服務，如果這個模式成功，未來更會大膽嘗試發掘地方人士，讓更多年輕人依循這樣的成功道路。

陳其邁說，蔡培慧是守護南投最重要的支柱，所以在選前最後一天前來幫她加油打氣，希望她能夠堅持到最後一刻，並且順利當選，未來南投的相關建設，行政院也會全力配合。隨後他提到相當敬佩蔡培慧，從農村到社會改革，都看得到蔡的身影，並為大家挺身而出，蔡可以成為蔡英文連任後重要的改革後盾。

陳其邁強調，蔡培慧擔任立委後積極推動南投建設，對於托育幼教和稅改等議題，她都站在改革最前線，她非常單純且具有理想和改革色彩，是社會進步的代表人物，蔡培慧從不分區立委回到南投深耕後，對於每一個鄉里深入經營，他相信最後能獲得鄉親的肯定。

(中時 )