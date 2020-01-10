阿根廷央行周四晚間宣布基準利率由55%調降至52%，為不到1個月內第三度降息，以重振拉美第三大經濟體。

因投資急凍、成長乏力和貧困加劇，使阿根廷經濟陷入困境。

去年12月才上任的總統費南德茲（Alberto Fernandez）已承諾將降低借貸成本、擴大信貸，並調整前任政府不受歡迎的財政緊縮措施。

(時報資訊)