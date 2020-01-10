《國際金融》不到1個月第3度，阿根廷央行降息救經濟 11:592020/01/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿根廷央行周四晚間宣布基準利率由55%調降至52%，為不到1個月內第三度降息，以重振拉美第三大經濟體。 因投資急凍、成長乏力和貧困加劇，使阿根廷經濟陷入困境。 去年12月才上任的總統費南德茲（Alberto Fernandez）已承諾將降低借貸成本、擴大信貸，並調整前任政府不受歡迎的財政緊縮措施。 (時報資訊) #阿根廷 #央行 #降息 #基準利率 #拉美 #費南德茲 #Alberto Fernandez 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸1／17公布去年第4季GDP增速 預估超6％ 10:562020/01/07 財經 藍綠白三重對決 掃街拚場 04:102020/01/08 地方新聞 《業績-觀光》瓦城去年營收連8年創高，今年拚展逾30家店 17:222020/01/08 財經 前現任新北市長加持李翁月娥 三重再現國瑜夜市盛況 20:372020/01/08 政治 李翁月娥兩小孫子 跪求勿再抺黑阿嬤 21:442020/01/08 政治 李翁月娥稱遭黑函攻擊 李佳芬：公道自在人心 22:462020/01/08 政治 與大師有約要巡迴了 書香彰化月月都飄香 13:052020/01/09 生活 《國際經濟》川普將出席世界經濟論壇 11:592020/01/09 財經 駱惠寧赴深圳會書記市長：合力推動大灣區建設 12:322020/01/09 兩岸 川普計劃1月中出席達沃斯經濟論壇 19:392020/01/09 財經 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 財經 - 工商 中央急撥702億給地方 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 美陸貿易戰停火 老謝警告：華為台灣供應鏈小心 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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