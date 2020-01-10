台北市議會本週三讀通過「台北市外送平台業者管理自治條例」，最快2月底上路，估有3.5萬名外送員受惠。然而，社團法人台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）質疑，該條例強制要求外送平台業者應為外送員「投保全時段之意外險」，恐造成「一日外送員、終生意外險」、「一次意外、五份理賠」等諸多爭議與道德漏洞，認為立法過於匆促。

據了解，該條例在2019年12月底審議草案時，臨時決議新增「不得排除外送服務期間以外發生事故之理賠」之但書，以自治條例強制要求外送平台業者應為外送員「投保全時段之意外險」，引發不少爭議。

業界普遍擔憂，條例但書將造成外送員同時登錄多家平台，於非接單期間意外發生時，難以釐清理賠責任的狀況。亦將有眾多機車騎士透過平台註冊帳號「搭便車」，來獲取全額、全責的傷害險；甚至重複納保，形成「一日外送員、終生意外險」、「一次意外、五份理賠」等諸多爭議與道德漏洞。

SEAT協會呼籲，市長柯文哲不應為選舉亂開支票，卻反而犧牲廣大外送員切身權益、更扼殺蓬勃發展中的外送平台產業。建議柯市長應廣納外送平台業者、外送員，以及保險業者之實務意見，同時也呼籲中央政府應該拿出辦法，勿讓地方各自為政。

SEAT協會常務理事吳昕霈表示，協會絕對支持提供外送員完足妥適之保障，並早於11月起即與產險公會、外送平台業者、保險業者、外送員等多方利害關係人凝聚共識，並參考國外案例，著手研議推動適合外送員之「碎片式」的保險型態。

吳昕霈提到，而中央政府如勞動部、金管會、國發會亦有協助規劃，可望於近期順利完成。柯文哲與北市府為了選舉考量，罔顧各界意見和可能引發的後續爭端，獨斷採用一刀切方式，強壓平台採「全時段」的保險型態，令各界難以苟同。

吳昕霈擔心，外送員「入行」門檻低，目前各大平台動輒成千上萬外送員，但絕大多數帳戶都屬偶一為之、低時數者，若強制要求平台為外送員投保「全時段」之意外險，平台業者極可能為了節省成本設置門檻以控管納保人數，反勢將影響多數外送員接案權益。

此外，吳昕霈說，「全時段」之意外險，也將導致平台因為經營不敷成本，而變相將成本轉嫁給外送員、餐廳或消費者，使得原本蓬勃發展中的產業蒙受重大打擊。

SEAT協會監事張嘉予律師解釋，「碎片式」保險國內外皆有例可循。平台業者在歐、美、澳洲等地皆已推出碎片式保險，保險期間皆以外送員送餐服務期間作為基準，以歐洲為例，外送員保險針對外送員意外死亡、喪葬費用、失能、受傷造成之不便、醫療費用與住院造成之不便提供保險保障，並另有提供外送員第三人責任險。

而在台灣，張嘉予說，台北市、新北市等地方政府於2018年起為所轄微笑單車（YouBike）投保車輛第三人責任險與公共自行車傷害險，騎乘 YouBike 的民眾如因受傷住院，或致死亡、失能者，最高可獲100萬元理賠保障，而保險期間即採碎片式認定，自騎乘者將所租用之 YouBike 牽離租借站時起算，至返還時終止。可見碎片式保險實務上並非不可執行。

張嘉予認為，參考2019年11月1日發布之自治條例草案原條文可知，台北市政府原先僅強制要求外送平台業者應於「外送員提供服務期間內維持保險契約之效力」，並非全時段保險之要求，此次三讀通過版本似有矯枉過正之嫌。

SEAT協會認為，「外送員權益保障、維護消費者權益、增進道路安全、促進平台產業發展」四個面向不可偏廢。平台經濟是台灣下一代產業不可逆的趨勢，呼籲柯文哲市長與北市府懸崖勒馬，回歸理性討論，避免競逐加碼，才不會違背當初立法美意，並能創造多贏之正道。

(工商 )