工業電腦廠凌華（6166）受惠季底拉貨及遞延效益挹注，2019年12月自結合併營收衝上12.08億元新高，帶動全年營收恢復成長、改寫歷史次高。展望後市，雖然比較基期較高，但因全球景氣相對明朗、訂單能見度不錯，法人看好凌華首季營收可望持穩高檔。

凌華2019年12月自結合併營收12.08億元，月增達57.02％、年增達11.3％，刷新歷史新高。第四季合併營收28.74億元，季增19.74％、年減5.82％，創歷史第3高。累計全年合併營收104.95億元，年增0.06％，改寫歷史次高。

凌華去年12月營收大幅跳高，除了季底拉貨效應外，尚有11月部分訂單遞延出貨挹注。公司表示，12月以美國及亞太地區成長較多。與第三季相比，第四季包括工廠自動化、網通等各類應用需求均見成長，成長動能依序以中國大陸、亞太及美國地區較強。

展望後市，凌華表示，上半年整體景氣狀況較去年相對明朗，目前首季訂單能見度狀況不錯，對營運審慎樂觀看待，但仍需觀察市況變化。法人表示，凌華去年首季受遞延效益及專案出貨拉抬，墊高比較基期，預期今年首季營收將持穩高檔，可望與去年同期相當。

法人看好凌華今年成長動能增溫，包括網通暨公建（NCP）、嵌入式平台及模組（EPM）及物聯網策略解決方案（IST）3大事業群均具成長動能。其中，受惠軌道車輛、5G基礎建設需求帶動下，NCP事業群成長動能可期，看好今年營收可望年增逾35％。

至於傳統工業電腦領域、貢獻營收達近6成的EPM事業群，雖然規模較大、基期較高，但法人看好今年營收仍可持穩小增。而去年貢獻營收約18％的IST部門，預期亦可望有5～10％成長動能。

以地區觀察，由於中美貿易戰影響工業自動化需求，使凌華去年歐洲及亞太地區營收下滑，美國受惠量測客戶需求強勁、中國大陸受惠專案出貨較多，營收均維持顯著成長。展望今年，法人看好凌華亞太地區動能回升、中國大陸維持強勁成長，北美及歐洲亦可望維持成長。

凌華去年營運聚焦提升獲利，前三季歸屬母公司稅後淨利3.2億元，年增達1.51倍，每股盈餘1.47元，雙創近4年同期高點。法人預估全年每股盈餘達2元，回升至近3年高點，今年營收成長動能可望增溫，帶動獲利同步走揚。

(時報資訊)