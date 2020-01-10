《韓股》美伊、美中利多加持，韓股漲0.36％ 11:592020/01/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美伊衝突未見進一步升級，美中貿易局勢持續樂觀，以及晶片廠前景樂觀帶來提振，周五南韓KOSPI指數盤中漲0.36%。晶片大廠三星電子和SK海力士漲多回吐，目前分別微升0.2%和下跌0.5%。三星生物製劑（Samsung BioLogics）漲3.69%，成為盤面亮點。韓元盤中跌0.13%，報1,160.6兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #南韓 #KOSPI #盤中 #三星電子 #SK海力士 #三星生物製劑 #Samsung BioLogics #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 美伊危機衝擊油市 雷大雨小 04:102020/01/06 全球財經 商品期貨趨勢專欄－美伊情勢緊張 油價看多 04:102020/01/06 證券．權證 美伊開戰機會不大 影響印太戰略 01:062020/01/06 國際大事 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 《晨間解盤》美伊衝突打亂多方步調(日盛投顧提供) 09:062020/01/06 財經 《基金》美伊關係緊張，富邦FBVIX指數走揚 11:082020/01/06 財經 《盤中解析》美伊對峙，「萬二」不保 11:422020/01/06 財經 美伊關係緊張 李鎮宇：大型戰爭機率偏低 12:232020/01/06 財經 美伊互嗆 外資在亞股大逃殺 台股失守萬二 14:172020/01/06 財經 第二階段經貿談判能否上路？中美專家質疑 11:042020/01/10 兩岸 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 美陸貿易戰停火 老謝警告：華為台灣供應鏈小心 - 財經 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 財經 - 工商 中央急撥702億給地方 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。