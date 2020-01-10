美伊衝突未見進一步升級，美中貿易局勢持續樂觀，以及晶片廠前景樂觀帶來提振，周五南韓KOSPI指數盤中漲0.36%。晶片大廠三星電子和SK海力士漲多回吐，目前分別微升0.2%和下跌0.5%。三星生物製劑（Samsung BioLogics）漲3.69%，成為盤面亮點。韓元盤中跌0.13%，報1,160.6兌一美元。

(時報資訊)

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