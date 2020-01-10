數字科技(5287)汽車網8891自推出「線上購車節」，打出新車最高下殺52萬元，中古車最高優惠8萬元等優惠以來，平台瀏覽量再創新高，月活躍用戶近300萬，新車超過1萬筆電話洽詢購車優惠，中古車去年12月成交量近2.5萬台，成交量占全台3成以上，成交額突破150億元，新推出的新車「一鍵詢價」功能，讓網友可以直接聯繫到附近報價最低的業代。

8891汽車網的「線上購車節」，針對新車、中古車推出比線下「新車大展」更殺的優惠。在今年新車大展期間，每日專人訪價，幫用戶探到新車最低報價，VOLVO部分車款最高可優惠52萬元、TOYOTA部分車款最高優惠15萬、NISSAN最高優惠23萬，推出以來，超過1萬次透過平台撥打電話洽詢，月活躍用戶近300萬，帶動比新車大展更大的商機。

中古車部分，8891汽車聯合近200家優質二手車商全面優惠下殺，購車現折1～8萬元、加送行車記錄儀或全車鍍膜不等優惠。平台更加碼百萬元購車金，活動推出以來，日均車款瀏覽量上漲了2倍，估算成交總金額將突破150億元，比前月多賣3000台。

(時報資訊)