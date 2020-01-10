在美國總統川普下令刺殺伊朗伊斯蘭「聖城軍」指揮官蘇雷曼尼，不但引起中東動盪，更讓美政壇譁然，正值總統大選僅距離數月之際，外界認為此一行動為川普上任以來最重大的外交決策，讓全國目光轉向中東後，已無多少人繼續關注川普彈劾案。不過，川普2011年時的推特曾宣稱「總統會藉著攻打伊朗爭取連任」近期被翻出來，讓不少網友笑稱根本「神預言」。

川普2011年時的推特曾宣稱「總統會藉著攻打伊朗爭取連任」近期被翻出來，讓不少網友笑稱根本「神預言」。

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2011

Now that Obama’s poll numbers are in tailspin – watch for him to launch a strike in Libya or Iran. He is desperate. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2012

綜合美國有線電視新聞網（CNN）與「商業內幕」（Business Insider）等外電報導，雖然在刺殺蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）後，川普還很得意的在推特上貼出一張美國國旗的照片，不過有網友翻出川普在2011年與2012年時，曾暗諷歐巴馬無能，才會藉由對伊朗發起攻擊爭取連任。當時他在推特上稱「歐巴馬的民調急速下墜，看看他可能會對利比亞或伊朗發起突襲」。

此外，另有一部川普在川普大樓內拍攝的影片，繼續狠批歐巴馬，稱「總統將對伊朗開戰，因為他一點談判本事也沒有，連談判的第一要務是啥都不知道，超弱的、沒出息，白宮的問題很大條啊！所以他唯一能夠爭取連任，占著總統位置不放的方法，就是和伊朗開戰，這還不可悲？」

Trump on Nov. 16, 2011:



“Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected — and as sure as you're sitting there — is to start a war with Iran.” pic.twitter.com/usZFLiHnBw — JM Rieger (@RiegerReport) January 3, 2020

這段昔日影片也被美國脫口秀「每日秀」（The Daily Show）作為笑點，主持人開玩笑說：「每一個人心中有個問題是：為何川普現在要犯如此風險？沒人知。但只可能2011年時有一位智者（暗指川普），他成功預言了為何今日會發生此事」，讓不少網友大笑「原來川普根本神預言」、「歷史總是如此相似」。

(中時電子報)