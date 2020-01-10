教練吳俊賢要求義大足球隊員除了會踢球更要努力讀書。（義守大學提供／李侑珊台北傳真）

義大足球隊在108年度的「UFA大專足球聯賽」，公開男一級挑戰組預賽中保持全勝戰績。（義守大學提供／李侑珊台北傳真）

義大足球隊員平日勤於練習，吳俊賢教練（右中）期許透過足球培養大家完美人格。（義守大學提供／李侑珊台北傳真）

義守大學提倡體育活動，除了男籃隊近年來逐漸嶄露頭角，另有一支成軍邁入第27年的國際生足球隊，表現也不惶多讓，曾多次勇奪乙組冠軍、甲組季軍外，今年更吸引多位優秀新血加入，陣容堅強，目前在108年度的「UFA大專足球聯賽」公開男一級挑戰組預賽中保持全勝戰績，備受關注。

義守大學今日發布新聞稿指出，校內足球隊1993年成立至今，從一般大學乙組開始組訓，曾於1999年、2000年、2009年、2014年獲得四次冠軍，進而晉升甲組公開組第一級，最佳成績為前3名，今年預賽表現亦十分傑出，尤其多位大一新生馬建福、周郁鑫、林紹揚均曾是高中足球聯賽冠、亞軍隊主力成員，義大足球隊整體戰力與未來表現令人期待。

高雄市足球委員會總幹事暨義大足球隊教練吳俊賢表示，挾國際化校園優勢，義大足球隊成員來自全球各地，其中「學士後醫學系」來自聖克里斯的爵加曼、貝里斯的方克寧，以及聖露西亞的西丹提，不僅自行報名球隊，更是男生組第一級挑戰組尖兵，另外來自俄羅斯的Seva與多位印尼生也十分投入，顯見足球運動廣受多元族群歡迎，可成為國際交流的極佳利器。

而為強化球員實力，除了透過努力不懈練習，足球隊也多次榮獲義大學文獎學金補助，前往國外姐妹校進行交流訪問，並與當地球隊一同受訓、競賽，今年２月份也將移師泰國芭達雅冬訓，一方面提升競技水準，另方面拓展球員國際視野。

義大足球員不僅要會踢球，在學業方面更被教練督促要求需達一定水準，幾年下來已培育多位非體育運動院系的運動績優生，例如畢業於義大「物理治療學系」的邱葦豪、蔡承聰、彭依平、蔡士展皆考上物理治療師，且透過自身經驗，運用於運動治療等專長，更打破運動員不會讀書的迷思。

吳俊賢強調，心理學研究發現踢足球能塑造完美人格，擁有「互助、容忍、包涵」特質，而他自己的人生可說和足球關係緊密，「足球給了我一切，豐富了生命」，他因此飲水思源，經常下鄉指導中、小學生踢足球，重視傳承，把「愛與希望，向下扎根。」

(旺報 )