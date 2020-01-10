選戰最終日 朱籲藍營支持者團結 12:202020/01/10 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前新北市長朱立倫10日上午陪同黨籍立委候選人林金結在土城掃街拜票，全力衝刺最後一天。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 選戰前最後一日，前新北市長朱立倫上午來到土城陪同國民黨新北市第十選區立委候選人林金結掃街拜票。朱立倫大聲呼籲，所有支持國民黨、中華民國的人都要出來投票，集中選票，不能讓民進黨得利，團結才能勝選。 朱立倫說，這區是重點選區，上午他親自陪林金結，下午前總統馬英九陪林金結，我們會用最團結的方式打贏這場選戰 林金結針對李縉穎發文稱他已退出戰局表示，選舉各說各話，李縉穎要說什麼都是他家的事，他有「超強母雞」朱立倫陪掃，他對選情有信心。 (中時 ) #2020大選 #朱立倫 #林金結 #造勢 #掃街 #前總統 #馬英九 #超強母雞 #選戰 #第十選區 #土城 #國民黨 #團結 #中華民國 #李縉穎 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 分享出訪心得 李佳芳：中華民國存在呼吸新鮮空氣一樣自然 13:182020/01/06 政治 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 查水表分藍綠？綠批國民黨要造謠到什麼時候 17:412020/01/06 政治 前總統馬英九竹市陪同鄭正鈐掃街送春聯 21:332020/01/06 政治 震撼！PTT網友竟已擬好韓勝選感言 07:522020/01/07 政治 陳水扁三問馬英九 邀龍山寺前發誓 13:302020/01/08 政治 國民黨賣不動產得1216萬元 黨產會同意發放給700多名解僱勞工 23:022020/01/08 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 政治熱門新聞 連勝文輔選韓 嘉義遇挺綠男：這次全家都變了！ - 政治 凱道造勢太恐怖 1450嚇死：韓用一面旗子幹掉陳其邁、蔡英文！ - 政治 律師PO韓凱道空拍圖 網震撼驚呼：國瑜障礙！ - 政治 奧步！洛杉基猜：今晚民進黨恐怕會用這招打擊韓國瑜 - 政治 返鄉班機上的一句話 全機的韓粉眼眶都紅了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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