選戰前最後一日，前新北市長朱立倫上午來到土城陪同國民黨新北市第十選區立委候選人林金結掃街拜票。朱立倫大聲呼籲，所有支持國民黨、中華民國的人都要出來投票，集中選票，不能讓民進黨得利，團結才能勝選。

朱立倫說，這區是重點選區，上午他親自陪林金結，下午前總統馬英九陪林金結，我們會用最團結的方式打贏這場選戰

林金結針對李縉穎發文稱他已退出戰局表示，選舉各說各話，李縉穎要說什麼都是他家的事，他有「超強母雞」朱立倫陪掃，他對選情有信心。

(中時 )