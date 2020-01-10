藝人徐佳瑩昨晚在臉書張貼與爸媽合照，並發文表示「離家9天回來有2老迎接真好」，卻被解讀是對政治立場表態，引發藍綠支持者留言論戰，有人嗆徐佳瑩，如果是政治文猛烈痛恨你。韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡痛批，現在難道連抒發心情的言論自由都沒有，要被民進黨網軍用文字獄對待，「難道只有1450才有言論自由嗎？」

2020大選投票在即，公眾人物一舉一動備受矚目，徐佳瑩昨晚在臉書發文「離家 9 天回來有 2 老迎接真好」，描述家庭天倫情況，卻因為選舉將至，數字9被聯想是國民黨政黨票號次，2則是韓國瑜號次，質疑徐佳瑩間接表達投票意志。

有粉絲留言批評，「故意提到這兩個數字的行為真讓人失望」、「如果這一篇是政治文，我這輩子只會猛烈地痛恨妳！一秒天使粉轉地獄黑」。徐佳瑩隨後修改貼文，把敏感的數字拿掉，製作人也急忙澄清，徐佳瑩對政治不熱中，純粹是因為剛從長沙錄影回來抒發心情而已。

「台灣言論何時變成文字獄！」何庭歡表示，台灣民主最可貴的是言論自由，但現在好像變成不同立場言論就沒有沒有發表權利，只有1450才有言論自由嗎？難道不支持民進黨、蔡英文就要被當成智能不足看待嗎？

何庭歡質疑，如果今天民進黨是9號，蔡英文是2號，這篇貼文是不是就會被解讀成「有創意」，而不會被出征呢；她說，現在支持韓國瑜的人都會被批評，像是陳樹菊在競選廣告表態挺韓，卻被攻擊說老人智力不足，難道跟高雄人一樣無腦，呼籲全民應該用愛與包容，尊重彼此不同立場，而不是立場不同就發動網軍帶風向攻擊。

(中時 )