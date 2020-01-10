歌手謝和弦呼麻遭前妻Keanna向警方檢舉後，夫妻不僅因此恩斷義絕，更大方認愛直播主莉婭，日前更在Youtube上傳影片，上頭寫道：「這輩子最後悔的事情就是認識KT」，似乎宣告與Keanna正式決裂。

謝和弦影片。（影片／謝和弦Youtube）

謝和弦在上傳的影片中，可以看到地上堆放3個箱子和1個白色袋子，接著寫道：「這輩子最後悔的事情就是認識KT」，讓外界推測裝的應該是Keanna的物品，看似一件不留全部清空，接著昨天上傳的影片，只見片名寫著「前妻掰掰」，接著寫下「當作林北塑膠做的，哈們」，疑似在對前妻嗆聲，而他右小腿原本刺有Keanna的人像，如今也被塗成鬼臉，連「Keanna」的字樣也被塗黑，對前妻不留一點情感。

謝和弦影片。（影片／謝和弦Youtube）

根據《ETtoday星光雲》報導，謝和弦抱怨前妻到處按帥哥讚，跟其他男人當好朋友聊天，好像所有男人都要把當她女神，但自己卻都不能看妹把妹，此外更表示以前跟KT完全無法放鬆休息，以後可以好好睡覺過生活，更不忘自嘲：「誰叫我愛面子要娶假洋妞，不是每個太太都是昆凌」。

(中時電子報)