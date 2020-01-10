民進黨南市第一選區立委候選人賴惠員由市長黃偉哲陪同掃街。(莊曜聰攝)

選前最後拚選票，台南市第一選區立委候選人都打地面戰，民進黨候選人賴惠員由台南市長黃偉哲陪同在新營車隊遊行，民眾黨候選人顏耀星則請來柯爸、柯媽助陣，在市場掃街拜票，國民黨候選人蔡育輝車隊則繞行新營、柳營街區，把握最後衝刺機會。

蔡育輝一早就前往新營工業區前路口守候，向上班路過的民眾致意拉票，隨即馬不停蹄又出動車隊掃街，繞行柳營、新營街區；顏耀星則由柯文哲父母陪同到市場拜票。

賴惠員車隊遊行後前往新營長榮路上國家圖書館南部分館預定地，表示對溪北建設的關心，指出若未來當選，一定會用心監督、加速興建，原本的運動空間也不會偏廢。

台南市長黃偉哲表示，投票是民主政治中，公平行使的權利中最重要的一環，台灣跟香港的差別就在於台灣有公平民主的選舉，兩邊的權利就差這張選票，所以是彌足珍貴的，呼籲市民朋友們踴躍出門投票，行使公民的權利，能夠選出最優秀的總統及立委，能夠決定國家未來4年發展的方向，呼籲市民踴躍投票、行使權利、保護台灣。

(中時 )