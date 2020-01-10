今（10）日大選前最後一個交易日，在美股續揚及股王大立光強漲效應，帶動市場追價買氣，台股震盪趨堅行情，午盤指數在12,000點關卡震盪。凱基投顧預期下周指數在11,800-12,200點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：IC設計股、工具機股、電動車供應鏈，伺服器代工股、瓶罐包材股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期四項國際利多因素：

1.IHS Markit美國2019年12月服務業採購經理人指數由51.6上升至52.8，優於《華爾街日報》調查經濟學家平均預估的52.2。

2.美國2019年12月ISM非製造業PMI由53.9上升至55.0，優於MarketWatch調查經濟學家預估平均的54.5。

3.美國2019年12月ADP民間就業人數新增20.2萬人，較前一月的新增12.4萬人大幅成長，並創下近8個月新高。

4.中國國務院副總理劉鶴預計1月13~15日，率代表團赴美簽署第一階段經貿協議。

另提醒注意三項國際利空因素：

1.2019年12月美國供應管理協會ISM製造業採購經理人指數由前月的48.1％下滑至47.2％，創2009年6月以來新低。

2.美國總統川普下令美軍下空襲巴格達國際機場，伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇雷曼尼遭炸死，中東緊張情勢升溫。

3.全球貿易投資及復甦速度低於預期，世界銀行調降2020年全球經濟成長率由2.7％下修至2.5％。

(工商 )