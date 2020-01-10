國光生技（4142）新年新單報喜！伴隨流感苗出貨旺季加持，國光生108年12月營收再創單月新高紀錄；全年營收12.99億元，年成長近6成。9日更與法國賽諾菲集團的Protein Sciences公司簽訂再延長五年的新生產供應合約。

國光生技表示，目前除已在建置第二條無菌針劑充填線，完成後無菌充填產能將增加數倍外，公司更啟動「全方位生技廠區」願景計畫以配合新開發疫苗產品的生產，為將來擴大國際市場所增加的需求奠定基礎，落實走上國際舞台的策略目標。

國光生技於2015年開始與Protein Sciences展開生產合作，當時國光生技使用位於潭子廠區的無菌針劑充填線生產Flublok在美國的三期人體臨床試驗用疫苗成品，並於該疫苗獲得美國藥證後自2017年開始商業量產。

國光生技指出，這次國際新約由董事長詹啟賢率隊親赴法國里昂，訪問長期合作夥伴賽諾菲集團的Protein Sciences公司，並代表簽署新約，顯示賽諾菲對國光作為其重要長期合作生產夥伴的肯定，更使國光生技的全球化策略得以加速推展。

新簽署的生產供應合約，係將雙方的合作生產Flublok四價流感疫苗的期間，從現有合約的2022年期限再延長五年至2027年，國光生技將繼續生產供應Flublok，並對該產品未來拓展到歐美亞洲的多國市場提供生產服務及支援。

國光生108年取得泰國流感疫苗藥證，完成執行大陸四架流感臨床試驗，與天道醫藥簽署新代工合約等，營運成果顯著，加上Flublok生產出貨順暢，及公費四價流感疫苗410萬劑的生產出貨，108年營運有望展現明顯躍進力道。

(工商 )