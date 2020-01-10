民航局今（10）日表示，今年228有3天連假，規劃自2月27日（週四）至3月2日（週一）為航空疏運期，共計5天，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供994架次，計74,274個座位數，並將自1月13日（下週一）上午9時起開放訂位。

民航局指出，228連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。

民航局說明，在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖—金門航線）共提供470架次、32,618個座位數；金門航線440架次、35,916個座位數；馬祖航線84架次、5,740個座位數；上述3離島航線共計提供994架次、74,274個座位數，後續將視需求狀況適時增班。

民航局提醒旅客，這次228連假，尖峰時段2月27日至2月29日臺灣出發往離島方向，以及2月29日至3月2日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，讓有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局再次提醒旅客，若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

(工商 )