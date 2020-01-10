去年球季阿隆索(Pete Alonso)以53轟寫下菜鳥年最多全壘打紀錄；艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)出賽87場就敲27轟，橫掃全票拿下美聯新人王；還有勇士投手索羅卡(Mike Soroka)、藍鳥強打小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)等年輕新秀在球季大放異彩。新球季大聯盟官網問了各隊管理階層最看好的新秀，有35%投給道奇22歲內野手勒克斯(Gavin Lux)。

大聯盟官網問了所有球隊的高管，「2020年哪個新秀的貢獻值會最大？」，有35%投給勒克斯，他主守二壘或游擊，去年在小聯盟2A、3A出賽，就繳出打擊率3成47、26轟、10盜壘的成績，是自1987年來，首位年僅21歲就在小聯盟達到OPS 1.000的中線內野手。

自去年9月升上大聯盟後，勒克斯也展現不錯的實力，季賽75打數敲出18支安打、2轟，還在首次季後賽對戰國民首戰，代打敲出全壘打，勒克斯當時以21歲寫下道奇隊史季後賽最年輕開轟的紀錄。

大聯盟高管認為，一旦勒克斯變得更加強壯，並在揮擊時多加運用雙腿的力量，成績也一定會開始起飛，此外他的守備也表現得不錯。雖然他主守游擊，但有些球探認為他在二壘能表現更好，即使在休季期間有多支球隊向道奇指名要換勒克斯，但道奇全都拒絕，將他視為球隊重要資產。即使道奇內野很滿，不過預估會為了他擠出位置，新球季將是道奇全力栽培的新秀。

預測新球季最有貢獻值新秀：

1、Gavin Lux, 游擊/二壘, 道奇 (35%)

2、 Jesus Luzardo, 左投, 運動家 (19%)

3、Brendan McKay, 左投/指定打擊, 光芒 (15%)

4、Jo Adell, 外野手, 天使(8%)

5、 Sean Murphy, 捕手, 運動家 (8%)

6、Luis Robert, 外野手, 白襪 (8%)

7、Bobby Dalbec, 三壘/一壘, 紅襪 (4%)

8、MacKenzie Gore, 左投, 教士 (4%)

(中時 )