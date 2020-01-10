澳洲大火，可愛的無尾熊、袋鼠很多都死亡、沒有了家。許多名人也呼籲外界獻出愛心。在乾旱和森林大火的持續衝擊下，據研究人員估計，已有超過10億隻的澳洲本土動物受到死亡威脅。台北市立動物園在此呼籲國人，踴躍捐款幫助受到澳洲森林大火影響的野生動物，大家可以在ZAA的網站上獲取更多的資訊並直接捐款。

拯救南澳森林大火受難動物~動物園界呼籲遊客踴躍捐款（無尾熊Grace &Ted，林靜宜攝）。（台北市立動物園提供）

從2019年9月開始延燒的澳洲森林大火，嚴重程度前所未見。已有超過600萬公頃的面積被燒燬，範圍相當於兩個台灣大。研究人員推估，目前已有超過10億隻野生動物受到森林大火危機的影響，許多澳洲珍貴的本土物種，正面臨食物和棲息地消失的威脅。

澳洲大火中死亡的其中不乏國際關注的瀕危物種。澳大利亞動物園暨水族館協會（Zoo and Aquarium Association，簡稱ZAA）正想方設法、積極營救這群受難的野生動物，期望在未來的幾年內，確保當地珍稀的野生動植物都能得以存續，甚至成功重返野外自然棲息地。澳洲許多地區的大火仍未被撲滅，急待各界伸出援手。

這場生態浩劫對澳洲野生動植物及野外環境的影響，將需要長期性的解決方案，因此澳大利亞動物園暨水族館協會（ZAA）針對乾旱和森林大火，已緊急研議了應對措施，希望確保本土的野生動植物能得以存續，並在未來的幾年內重返野外棲息地，這項方案共分為三個階段：

台北市立動物園呼籲大家，踴躍至澳洲動物園暨水族館協會網站，捐款幫助受難的野生動物（無尾熊Empress &Gwen，林靜宜攝）。（台北市立動物園提供）

第一階段-將獲救的本土動物收容安置於適當的機構，並提供專業的醫療與照護，為返回野外做準備。

第二階段–對於乾旱和森林大火對野生動植物和棲息地的影響，進行全面性的評估，以釐清哪些區域最需要執行再引入的工作。

第三階段–中長期性的各項復原工作，目的在使健康的動物能重返野外棲息地，並順利繁衍後代以維持足以永續的族群數量。

延燒超過3個月的澳洲森林大火，已造成26人死亡、超過150間房屋被燒燬，同時，還有數以百萬計的野生動物死於這場大火。在此，台北市立動物園呼籲大家，踴躍至澳洲動物園暨水族館協會網站捐款幫助這群受難的野生動物，也歡迎將捐款的資訊轉分享給更多人知道。

目前有超過10億隻的澳大利亞本土動物受到乾旱和森林大火的威脅（無尾熊「Ina」林靜宜攝）。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)