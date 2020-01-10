上洋產業(6728)受惠三菱重工空調產品販促銷售成績出色，108年12月營收為新台幣1.09億元，年成長50.44%。上洋指出，所代理的三菱重工空調同步帶動108年全年營收成長25.42%，VRF機種是接下來空調發展的重點項目，正持續與各大建商洽談合作事宜，海外自助洗衣部分今年也將陸續擴點，未來前景看好。

上洋執行長吳國華表示，三菱重工的VRF變頻空調擁有領先業界的彈性搭配，體積精巧，據商仲數據顯示，台灣到113年之前，商辦需求量大，未來將更積極爭，推升三菱重工全系列空調的需求與日俱增。

另外，在海外自助洗衣市場部分，將持續開拓日本直營據點，並對外招募加盟。泰國自助洗衣是一項新興產業，計畫持續推廣並教育投資者，強調自助洗衣服務與所推薦設備將帶給民眾的便利、乾淨、效率等價值，更是值得加盟投資的選擇，搭配符合在地的行銷操作，加盟詢問度日益攀升。上洋接下來的海外拓展策略首重東協國家布局，希冀帶動海外營收貢獻。

(時報資訊)